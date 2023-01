Las lesiones que sufrió Járlinson Pantano tras accidente con carro que se habría pasado en rojo

El exciclista vallecaucano se estrelló contra el vehículo, cuando se dirigía en moto a jugar fútbol. En su carrera deportiva, nunca le había pasado algo similar.

El accidente se registró en la noche del pasado lunes en la calle 16 con carrera 80 en el sur de Cali, cuando Járlinson Pantano se dirigía a jugar un partido de fútbol con sus amigos.

“Al yo arrancar veo que sobre la 80 viene pasándose un carro con el semáforo en rojo y yo no alcanzó a frenar, entonces, me estrello contra él”, dijo el deportista vallecaucano.

El exciclista caleño sufrió múltiples golpes y fue llevado al servicio de urgencias del Centro Médico Imbanaco, donde recibió la atención correspondiente.

“Tiene una fractura en su mano izquierda, tiene esguince del codo derecho, tiene lesiones en varias partes de su cuerpo. No tenemos lesiones adicionales, no hay que hacer alguna intervención quirúrgica de magnitud significativa”, explicó Laureano Quintero, director médico del hospital.

Járlinson Pantano fue dado de alta en la mañana de este martes 23 de julio de 2019, pero asegura que se llevó un gran susto.

“Es de los golpes más duro que me he dado en mi vida en mi carrera deportiva y lo que no me pasó en el ciclismo, me pasó ahorita en la calle, pero así es la vida, ¿no? Entonces hay que afrontarlo y me quiero recuperar”, dijo.

Pese a que los hechos son materia de investigación, Pantano reconoció que el conductor del carro lo auxilió.

“Estaba muy adolorido, pero, al final, somos seres humanos y cometemos errores, no sé qué estaría pensando para pasarse el semáforo en rojo, nadie sabe lo de nadie, pero lo importante es que estuvo ahí presente y pendiente", aseguró Pantano.

El exciclista de 30 años de edad aseguró que iniciará todo el tratamiento para recuperarse y continuar con su proyecto como candidato al Concejo de Cali.

Járlinson deberá asistir a terapias y tener quietud por varias semanas para recuperarse por completo de las lesiones.

Vea también:

Járlinson Pantano fue arrollado por un vehículo que, al parecer, se pasó una señal de pare