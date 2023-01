Las llamadas intimidantes a comerciante en las que le exigían millonaria suma a cambio de no matarlo

La víctima, un empresario de textiles, denunció que un hombre lo tenía amenazado con atentar contra su familia de no cumplir con el dinero pactado por el ‘jefe’.

Según informó la Fiscalía, luego de varias interceptaciones telefónicas autorizadas por orden judicial, el hoy capturado se hacía pasar como integrante de la banda ‘Los 300’ de Palmira.

Al implicado, quien realizaba estas llamadas intimidantes contra el comerciante, le fue imputado por parte del juez 31 Penal Municipal el delito de extorsión.

Los hechos fueron denunciados en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, por la misma víctima quien aseguró que el pasado 10 de febrero de 2019 recibió una llamada a su teléfono personal, por parte de un hombre quien se identificó como integrante de la banda ‘Los 300’ de Palmira.

“El hombre me dijo que el patrón ‘Boliqueso’ había ordenado cuidar los dos locales de Cali y Palmira y que por eso el patrón estaba esperando una plata, que si no cumplíamos nos podían matar, que debíamos esperar una segunda llamada que haría el patrón para fijar el precio”, aseguró la víctima.

Ese mismo día, el comerciante recibió dos llamadas telefónicas más, pero no logró comunicarse debido a la interferencia en el sitio donde se encontraba. Horas más tarde su celular volvió a sonar, se trataba de un hombre que aseguraba ser el hijo de alias ‘Boliqueso’, jefe de la temida banda, exigiéndole el pago de $30.000.000.

Ante la situación, la víctima le aseguró que no tenía esa cantidad de dinero, que estaba embargado, el hombre le manifestó que no importaba, que debía cumplir si no matarían a la familia y a los empleados del almacén en Cali.

Posteriormente el comerciante acude a la Fiscalía Seccional e instaura la denuncia. Ya con el equipo del Gaula de la Policía, acordaron la entrega del dinero en un centro comercial de la ciudad.

Es cuando el pasado 12 de febrero llega al lugar el presunto extorsionista para recibir la suma de dinero pactada; en ese momento es capturado por unidades del grupo antisecuestro y extorsión y puesto a disposición de la Fiscalía Seccional.

Durante las audiencias de Control de Garantías, el juez 31 Penal dictó en contra el implicado la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.