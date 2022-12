Las medidas en Valle del Cauca para que jóvenes no participen en 'reto de la Ballena Azul'

La Policía adelantará, además, una serie de acciones preventivas en colegios públicos y privados de la región.

Las autoridades departamentales solicitan que los rectores de las instituciones educativas restrinjan el uso de internet para los estudiantes dentro de los planteles.

Además, piden contemplar la posibilidad de que ningún alumno lleve teléfonos móviles a clases para evitar que ingresan a este tipo de juegos y a páginas no educativas en los colegios.

“Bloquear todas las páginas que no tienen contenidos beneficiosos para los niños. Esto es un llamado de atención que estamos haciendo a los rectores, además para que lo incluyan en las manuales de convivencia”, manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Estas medidas se establecieron en la región luego que un estudiante del municipio de San Pedro murió en hechos materia de investigación, pero que estarían relacionados con el reto de la Ballena Azul, y de conocerse otro caso similar en norte de Santander.

Entretanto, las jornadas de prevención a cargo de la Policía se llevarán a cabo en los distintos municipios del Valle del Cauca, como es el caso de Buenaventura.

“Los grupos de Infancia y Adolescencia están acercándose a los diferentes sectores juveniles para instruir sobre esta temática, pedir que se denuncie oportunamente e invitar que no se acuda a este tipo de juegos, porque si no se está en alerta, se llega a un final fatal”, indicó el mayor Guillermo Salazar, comandante de la Policía del puerto del Pacífico.

Durante las jornadas de educación del buen uso del internet entre estudiantes de colegios de la región participarán también funcionarios del ICBF y personeros de cada municipio del departamento.

