Las medidas que América tomará para evitar disturbios como los del juego ante el Cali por Copa

El Presidente escarlata reprochó los hechos violentos ocurridos tras el clásico con Deportivo Cali. También, sostuvo que la solución no es cerrar los estadios.

Sin embargo, el presidente del América, Tulio Gómez, señaló que la solución a este tipo de episodios no es cerrar los estadios, ni castigar a los equipos. "La solución es erradicar la violencia de los estadios, identificar cuáles son los vándalos, judicializarlos, meterlos a la cárcel. Castigar la violencia, que haya autoridad, que se sienta el peso de la ley", declaró.

“No vamos a permitir que el fútbol se vuelva un problema de seguridad... Y ante la situación el club rojo tomará medidas. "En América hemos decidido que en ningún partido que seamos locales permitiremos la entrada de otras barras del equipo visitante. Estaremos muy atentos y buscaremos grabaciones para identificar algunos miembros de las barras y a ellos los sancionaremos y buscaremos la manera de evitar que entren al estadio", agregó Gómez.

Por su parte, Hárold Lozano, exjugador y ahora directivo de 'La Mechita', envío en mensaje a la hinchada escarlata para preservar el espectáculo. "Me da tristeza, porque es algo de ciudad donde se está hablando para que se cambie la forma de actuar de esta gente, porque ni los animales actúan de esta forma".

Hasta el momento, los directivos del Deportivo Cali no se han pronunciado respecto al episodio de orden público protagonizado por barras de ambos equipos, tras el juego que el conjunto azucarero ganó 1-0.

