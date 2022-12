Las millonarias pérdidas que causó el bloqueo de minga indígena en vía Cali-Popayán

Aunque hay diálogos y la carretera fue despejada, persiste la amenaza de nuevos bloqueos. Esto reportaron los gremios que usan este importante corredor.

Durante cinco días se dejaron de despachar, de la Terminal de Transportes de Cali hacia el sur del país, más de cuatro mil vehículos de once empresas. Las pérdidas superan los 1.500 millones de pesos.

"Cuando ocurren estos acontecimientos como tal, ahí es donde uno se da cuenta que esta vía hacia el sur del país realmente tiene una importancia para la movilidad", dijo David Reyes, director de comunicaciones de la terminal.

Para los transportadores de carga también se presentaron pérdidas millonarias. Alimentos dañados, retrasos en la entrega de pedidos y gastos no previstos afectaron a los conductores.

"La economía, el sustento de nosotros, la movilidad de toda la vía. Todo en general afecta", dijo Daniel Velásquez, transportador de carga.

A pesar de que la vía está habilitada, los viajeros temen que se presenten nuevos taponamientos durante el recorrido a Popayán y al exterior.

"Estábamos esperando que pasara el paro para poder viajar, pero si está muy difícil abordar los buses", afirmó María Ana Reyes, viajera.

Líderes indígenas advirtieron que volverán a bloquear la vía si no se logran acuerdos con el Gobierno Nacional frente a 16 puntos que hacen parte de sus exigencias.

Se habilita la vía Cali-Popayán tras permanecer una semana bloqueada...