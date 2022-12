Las mujeres le pusieron el pecho al paro cívico en Buenaventura y clamaron por su pueblo

En su torso desnudo las manifestantes pintaron las necesidades de su gente. El puerto está a la expectativa por el reinicio de los diálogos con el Gobierno.

Fueron varias las mujeres que alzaron su voz y le pusieron el pecho al paro cívico en el puerto, que ya completa 12 días. Clamaron por la salud, el agua, la educación, el medio ambiente y el respeto a la afocolombianidad.

No hubo acuerdo en Buenaventura entre promotores del paro cívico y el... Ellas también mostraron su respaldo al paro y se concentraron a la altura de la sede del Sena, junto con otros habitantes del municipio, para no permitir el ingreso de vehículos de carga pesada.

"Requerimos las condiciones necesarias para la educación en Buenaventura, por eso el pueblo no se rinde, por eso no dejamos pasar, ni subir tractomulas", expresó Gloria Amparo Ángulo, docente del puerto.

En el sitio los tractocamiones tuvieron que regresar hacia el interior del país, tras una concertación con las autoridades. El comercio sigue cerrado y, también las mujeres, piden un acuerdo en la mesa.

