Las nuevas pistas del asesinato de médica vallecaucana cuyo sospechoso ya fue acusado formalmente

Al hombre, que permanece en una clínica, se le negó la fianza. Las autoridades de Boston se mueven con rapidez para esclarecer el crimen.

En la tarde del pasado lunes, la habitación del Tufts Medical Center, donde se encuentra internado Bampumim Teixeira, el acusado del asesinato de la colombiana Lina Bolaños y su prometido Richard Field, no dio a basto.

Un juez, un fiscal, trabajadores judiciales, abogados y hasta periodistas, se dieron cita para la lectura de los cargos y la primera comparecencia del sospechoso ante la justicia.

El hombre de 30 años apenas pudo moverse. Cubierto por una cobija, atado a cables y monitores, asintió en el momento en el que se discutió su fianza que no le fue otorgada. Durante el día, se fueron conociendo nuevos datos y nuevas pistas del crimen.

"El doctor Field envió un mensaje de texto a un amigo. Eso alertó al amigo de que el doctor field estaba muy preocupado de que hubiera un intruso en su casa", dijo Daniel F. Conley, fiscal del condado de Suffolk.

Se conoció que el amigo inmediatamente llamó a la Policía y esta acudió al lugar, al piso 11 del lujoso complejo de apartamentos. “Nosotros corrimos y se estaba haciendo el disparo”, se escucha en un audio de emergencias de Boston.

Al lado de la puerta, afuera, había un juego de llaves usadas para ingresar al apartamento. Estaba oscuro y, luego de unos minutos, la Policía se encontró con Teixeira.

Uno de los uniformados creyó que este le apuntaba con un arma y le disparó. No hubo intercambio de disparos, pero sí se encontró una evidencia que podría ser clave.

"Una bolsa negra fue recuperada. En esa bolsa negra había algo de joyas y en esa bolsa o cerca había una réplica de un arma de fuego o una pistola B. B., también se recuperó", afirmó Conley.

Presunto homicida de médica colombiana y su novio en Boston tenía... Según se conoció también, el atacante, antes de ingresar a la cárcel por robo a un banco, había trabajado en el área de seguridad de los condominios, por lo que sería posible que él tuviera vigilada a la pareja de médicos.

"No hay evidencia alguna, en esta etapa, de que el acusado tenía una relación personal con la doctora Bolaños o el doctor Field. Tampoco hay ninguna prueba que explique por qué iba a atacarlos tan viciosamente", explicó el fiscal.

La historia del terrible asesinato de una médica vallecaucana y su... Y aunque ambos tenían una agenda bastante apretada, eran ampliamente conocidos en el sector donde vivían. El dueño de la cafetería de la esquina no sale de su asombro y recuerda con gran cariño, especialmente a Lina, a quien atendía casi todos los días.

"Lina era una hermosa mujer que venía frecuentemente cuando salía del hospital de camino a la casa", dijo Todd Moore, dueño del café de la esquina.

Amable, solidaria y espiritual: así recuerdan a Lina Bolaños en el... Hasta ahora es un misterio cómo teixeira pudo acceder al apartamento, pues la seguridad del edificio es extrema las 24 horas del día y también llama la atención el móvil del asesinato.

Por lo pronto, la próxima audiencia, ya en corte, fue pactada para el 8 de junio, día en el que probablemente se conocerán nuevos detalles.

