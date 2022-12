Las peripecias que enfrentan afectados por invierno en Cali para dormir en medio de las inundaciones

El ojo de la noche en la capital del Valle del Cauca acompañó a habitantes de Puerto Nuevo para mostrar cómo se las arreglan para soportar la emergencia.

Entre carpas y cambuches improvisados con plásticos los habitantes de Puerto Nuevo, en el oriente de Cali, intentan conciliar el sueño y olvidar por algunas horas el agobio de seis días de dificultades generadas por las inundaciones.

“Aquí estoy con mis hijas y mi nieto y a mi mamá la tenemos en el jarillón, pues no puede estar acá porque el frío le hace daño”, dijo Pilar Chará, una de las personas afectadas.

A todas las dificultades que han tenido que soportar durante la emergencia se suman las condiciones de un terreno que no es el más apropiado para ubicar sus albergues.

“Ha estado lloviendo porque pasa agua para las carpas y amanecen las colchonetas mojadas. Estamos pasando una situación muy dura”, afirmó Juan Carlos Santos, residente de Puerto Nuevo.

Debido a que todas las viviendas están inundadas, la gente ha improvisado cambuches con plásticos e, incluso, varios vehículos han sido adecuados para pasar la noche.

“En este vehículo duermen cinco personas y cinco personas en otro, porque la circunstancia es difícil y no nos han traído carpas”, indicó Ronald Soto.

La Defensa Civil ha monitoreado el nivel del agua durante todas las noches con el fin de detectar, a tiempo, una posible nueva emergencia.

“La comunidad requiere salir a comprar sus alimentos de primera necesidad. Entonces, estamos prestos con cuatro o seis botes al servicio de la comunidad. Además de eso, transportando agua y elementos de construcción”, dijo Carlos Aldana, miembro de la Defensa Civil.

Uniformados de la Policía Militar trabajan en la zona para garantizar la seguridad de los afectados.

