Las pruebas claves de autoridades para esclarecer atentado sicarial contra gerente del HUV

Se pudo establecer, además, que el profesional de la salud había implementado varios ajustes administrativos y financieros en el funcionamiento del centro asistencial.

Un video registrado por una ciudadana y varios de las cámaras de seguridad del sector son las evidencias recogidas por las autoridades en la investigación que se adelanta por el atentado en contra del gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, y su esquema de seguridad.

“Una de las evidencias es el retrato hablado que se ha logrado elaborar hasta el momento, también el vehículo taxi en el cual se desplazaron", señaló Jesús Antonio García, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.

Vea también: Gerente de HUV resultó gravemente herido tras ser víctima de atentado sicarial en el sur de Cali

Irne Torres asumió su puesto en septiembre del 2017 y estaba adelantando medidas para su recuperación, tras varios años de crisis financiera y administrativa.

"Es un hospital a punto de firmar el acuerdo 550 y que ha incrementado su producción de manera importante, que ha logrado una estabilidad financiera y que sufre los rigores de la iliquidez por falta de giros de los recursos en el sector", explicó Cristina Lasmes, secretaria de Salud del Valle.

Como parte de ese proceso de recuperación del hospital fueron abiertos nuevos servicios.

No deje de ver: Autoridades ofrecen $160 millones por información de responsables del ataque contra gerente del HUV

“Se abrió el servicio de emantocología pediátrica, la sala de parto y la atención a víctimas de violencia, el mejoramiento en el servicio urgencias", añadió la funcionaria.

Aunque el gerente no había reportado amenazas en su contra, las autoridades no descartan si sus actividades ordinarias que desarrollaba en el hospital sea la causa del atentado.

El gerente y sus dos escoltas permanecen estables en la Clínica Valle de Lili.