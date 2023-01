Las razones por la que la Secretaría de Movilidad perdonó más de 80.000 morosos en Cali

Estas deudas prescribieron luego de que por un periodo de tres años no se hiciera efectivo el cobro de las mismas. ¿Por qué la decisión de autoridades?

Son varias las razones por las que la Secretaría de Movilidad de Cali perdonó a 81.927 morosos. Una de ellas es para depurar el estado de cartera por infracciones de tránsito y también evitarle a la comunidad trámites incorrectos e innecesarios.

Publicidad

"Aquellas infracciones del 2013 hacia atrás que no tenían la gestión del cobro coactivo, o sea que no se había generado el mandamiento de pago, ya estaban prescritas y por ende no podíamos adelantar ninguna acción sobre ese cobro", dijo Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad.

Vea también:

¿Quién responde? La pregunta de este hombre que le inmovilizaron su... Según la entidad, de esta manera también se previene que los tramitadores sigan engañando a la ciudadanía cobrando por procesos que son gratuitos.

"Lo abordaba un tramitador, le cobraba hasta el 50% del valor de la multa, le hacía firmar un papel y lo radicaba en la Secretaría y esa era toda la gestión que hacía", señaló Orobio.

Quienes fueron liberados de estas obligaciones podrán volver a hacer trámites como renovación de pase o traspaso de vehículos, entre otros. Si desea saber si sus multas entre 2009 y 2013 ya prescribieron, puede consultar su estado de cuenta en la página web del SIMIT.