Las razones por las cuales Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, se rajó en encuesta Invamer

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es uno de los mandatarios peor calificados en la más reciente encuesta Invamer, realizada en ciudades capitales de Colombia. El 83% de los ciudadanos desaprueba la gestión del mandatario.

“No, pues yo creo que como regular, bueno, hay muchas fallas, hay muchos huecos en la calle, mucha inseguridad”, manifestó un habitante de Cali.

Las investigaciones de los órganos de control por supuestos actos de corrupción, el mal estado de las vías, la inseguridad e incluso la forma como se enfrentó al estallido social son algunos de los problemas que critican los caleños.

“Desastrosa, porque la ciudad en estos cuatro años va de mal en peor, los indicadores de inseguridad, los indicadores de transporte público deficientes completamente y sobre todo el tema de la inseguridad y lo que hizo hace más de dos años con ser permisivo con la primera línea y los delincuentes”, declaró Mario Guzmán, otro habitante de la capital del Valle del Cauca.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , se defendió y dijo que hay aspectos como la malla vial y problemas sociales desatendidos desde hace más de 10 años. Además, indicó que hay una persecución política para dañar su imagen e invisibilizar su gestión.

“Primero, no peleo con la encuesta porque esa misma encuesta en el anterior gobierno me mostró como el mejor alcalde de Cali y hoy me muestra como el peor alcalde de la ciudad. De tal forma que válido completamente la encuesta, pero es apenas lógico que eso ocurra cuando, en el momento de realizar la encuesta, la Contraloría me estalló un embargo irreflexivo, temerario y fundamentalmente irresponsable, eso condiciona una favorabilidad y deteriora la imagen del señor alcalde de Cali”, aseguró el mandatario.

Los resultados de esta encuesta dejan a Jorge Iván Ospina como el alcalde que mayor desaprobación tiene a nivel nacional.

