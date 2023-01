Las razones por las que el ‘Gigante de Mosquera’ vuelve a su casa en Nariño tras ser tratado en Cali

Este joven llegó a la capital del Valle del Cauca en diciembre de 2017 con 400 kilos de peso. Ahora, regresa a su hogar con 50 kilos menos.

Didier Silva, de 22 años de edad, padece obesidad mórbida y discapacidad cognitiva. Hace cuatro meses y medio fue trasladado a Cali desde Mosquera, Nariño, para ser sometido a un tratamiento que le salvara la vida.

“Él, aquí, rebajó aproximadamente 50 kilos y se le corrigieron varias patologías que tenía, hoy sale con un estado mucho mejor”, afirmó Álvaro Luna, director de Urgencias del Hospital Universitario del Valle.

El director de la Fundación Gorditos de Corazón, Salvador Palacio, explicó que se logró “hacer todo el control del hambre y la saciedad, a través de un tratamiento integral que se llama el bypass natural”.



“Por ser un paciente de retraso mental severo, no puede estar encerrado y vemos que tenerlo en un sitio urbano, en la ciudad de Cali, en un hogar de paso, no es conveniente, debido a que se vuelve una persona agresiva”, señaló Palacio.

Por su peso y condiciones de salud, el transporte de Didier a la base aérea de Cali estuvo a cargo de los bomberos, mientras el traslado aéreo hacia Mosquera corrió por cuenta de la Fuerza Aérea Colombiana.

“El traslado y la movilidad de él no es nada fácil. Sin embargo, empleamos todas nuestras capacidades, y la experiencia también de la parte logística y los pilotos, para trasladarlo al seno de su hogar”, dijo el coronel Édgar Salamanca, segundo comandante del Comando Aéreo de Combate #7.

El oficial agregó que “es la única posibilidad que tiene de transporte”, pues, de lo contrario, se tardaría más de 6 horas por mar”. Familiares y vecinos del joven ahora serán los encargados de su cuidado y tratamiento.

“La gente lo está esperando contenta, le están organizando la llegada para recibirlo”, afirmó Henry Vásquez, tío de Didier.



En Colombia, la fundación gorditos de corazón atiende a más de cuatro mil pacientes con obesidad mórbida.



