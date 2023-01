Las terribles exigencias que joven habría hecho a su ex para no publicar videos íntimos en redes

El señalado fue detenido por unidades del Gaula de la Policía y ahora deberá afrontar un proceso judicial. En estos audios quedó evidenciada la extorsión.

El operativo contra esta persona fue adelantado en momentos en que recibía la suma de $200.000 de parte de su expareja, producto de exigencias económicas que le venía haciendo a la mujer para no compartir en redes sociales fotografías y videos íntimos. El hecho ocurrió en Buenaventura, Valle del Cauca.

"Se logra la captura de un sujeto de 21 años, quien extorsionaba a su expareja sentimental por la no publicación de unos videos íntimos, los cuales tenia almacenados en su dispositivo celular", informó el coronel Camilo Torres, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca.

Las acciones desarrolladas por el Gaula contaron con la coordinación de la Fiscalía. Además, las autoridades compartieron una serie de audios, que forman parte de la investigación, que darían cuenta de las exigencias.



"Vea, usted cumple, yo cumplo. Usted me da la plata, yo elimino las fotos y todos felices, usted con su novio, su marido, lo que sea, los mozos, los amantes, me importa un reverendo cu#%. Usted es la que me dice, hacemos o no hacemos negocios, porque ya me cansé de tanta mari#$0", se escucha en una de las grabaciones.

En otro de los audios, el presunto extorsionista define con la víctima cómo hacer la entrega del dinero y le asegura que, al tiempo, le enviaría el dispositivo móvil donde estaban las imágenes para que ella misma las eliminara.

El indicado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y un juez penal con función de control de garantías, de Buenaventura, determinó cobijarlo con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.