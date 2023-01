Las Tres Marías que maravillan a los turistas en medio del Pacífico colombiano

Un lugar mágico escondido entre el mar y la selva. Un espacio que estuvo cerrado por más de una década y ahora fue reabierto para su disfrute. ¿Cómo encontrarlo?

A menos de 15 minutos de los corregimientos de Juanchaco y Ladrilleros, en Buenaventura, se hallan Las Tres Marías, piscinas naturales que reposan en medio del Pacífico colombiano.

"Son la combinación del mar y el agua dulce en piscinas. De muy fácil acceso y de una temperatura ideal para quienes disfrutan y gozan de la aventura y el turismo de naturaleza", dice Wilson García, jefe de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

A este hermoso escenario no se tuvo acceso por varios años. Por su ubicación, en Bahía Málaga, justo al lado de la Armada Nacional, no fue permitida por mucho tiempo la llegada de civiles al sitio.

"En el esquema de seguridad que manejaba la Armada había un perímetro en el cual nadie podía estar. Durante diez años ese perímetro de protección estuvo aquí y no podía venir ningún civil a disfrutarlo", agrega García.

Ahora, propios y extranjeros se dan cita con la naturaleza entre el verde de la vegetación y el sonido apacible del agua al caer de las cascadas. Y, aunque actualmente son diez, aún se les conoce como Las Tres Marías.

"Cuando vos llegás hay tres chorritos que descienden al mar, a eso también obedece el nombre. Había tres piscinas, que eran las principales, con el paso de los años y de las dinámicas fluviales, del terreno, se fueron creando nuevas piscinas. Pero el nombre no va a cambiar", afirma el comunicador de la CVC.



"Las ballenas son colombianas": lo que desconoce de este espectáculo natural que se toma al Pacífico La paz se siente y respira mientras los turistas se sumergen en este encantador espacio, cuya reciente reapertura fue una unión de fuerzas entre la corporación ambiental, comunidad de la zona y la Armada.

Hoy en día, tras decirle de a poco adiós al conflicto armado que azotó la región, su población ve en este espacio una posibilidad más de ecoturismo y fuente de economía.

"Este es, de alguna manera, un dividendo de la paz: poder visitar zonas maravillosas, que tienen un potencial ambiental grandísimo. Se da la posibilidad que la gente vuelva aquí y lo disfrute. Obviamente, con mucha responsabilidad y entendiendo que se viene es a tener un contacto con la naturaleza", puntualiza Wilson.

Para Henry Ríos, un caleño que pudo gozar de estas cascadas luego que fueran abiertas nuevamente, sumergirse en lo que considera un paraíso escondido fue una experiencia maravillosa

"Obviamente lo mejor que se puede hacer es aprovechar una ida a Juanchaco, a Málaga, para hacer una parada y disfrutar de estas pilas. El paisaje es hermoso y nadar en medio de la selva es sesacional", afirma Ríos.

Entre tanto, la CVC resalta algunas recomendaciones para el goce, sin riesgo, de las piscinas. Ente ello menciona el manejo de los residuos, pide no llevar botellas plásticas, ni de vidrio, ni hacer grandes acrobacias. También aconseja visitar las mismas durante horas del día.

Para reabrir al mundo Las Tres Marías, debido a que esta es una zona húmeda, se adecuaron senderos, lazos y escalones para una mejor y segura la movilidad de sus visitantes. Por tanto, no hay excusa que valga para no deleitarse con las bondades de la naturaleza que ofrece Pacífico.



Por: Paola Vergez Madiedo / Fotos: cortesía CVC