“Las víctimas tienen que hacer parte de diálogos con ELN”: padre Humberto Cadavid

Con el inicio del proceso de paz del Gobierno con el ELN y anunciado este miércoles 30 de marzo, se espera poner fin al conflicto con este grupo insurgente, negociación que incluye la entrega de armas y la reintegración de los excombatientes a la sociedad.

Fueron dos años de diálogos exploratorios por fuera y dentro del país, para poder llegar a este punto. En Cali y el Valle del Cauca hay víctimas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, pues hace varios años realizaron secuestros masivos, como el de la iglesia La María el 30 de mayo de 1999 y el Kilómetro 18 el domingo 17 de septiembre de 2000.

En La María fueron hombres del frente José María Becerra quienes irrumpieron en la eucaristía que celebraba el sacerdote Jorge Humberto Cadavid y secuestraron a 180 personas que luego fueron liberadas a cuenta gotas y donde la mayoría tuvieron que pagar por su libertad.

En diálogo con Blu Radio Cali, el padre Cadavid celebró el inicio de las conversaciones con el grupo insurgente y habló sobre algunos elementos que considera vitales para el éxito de estas negociaciones.

“El primer factor para tener en cuenta en los diálogos es la sociedad civil, en la sociedad civil son importantes las víctimas. Siempre están negociando al que se intentó molestar que es el Gobierno y los que molestaron, que son los victimarios, pero las víctimas no cuentan para nada. Otros factores esenciales son verdad, justicia y reparación”, manifestó el sacerdote.

También dijo que es importante que el ELN esté unificado para evitar inconvenientes en este proceso de paz.

“Es importante saber que con el ELN no hay un mando unificado, yo recuerdo en el secuestro, que había distancia entre unos y otros, a pesar de que había un comando central. Ahora dice ‘Gabino’ que sí hay unidad y para las negociaciones es importante que esté unificado. También veo difícil su palabra, porque hoy es un sí y mañana no, además del tiempo y espacio, porque ellos no tienen afán, el que tiene afán es el Gobierno”, indicó el padre.

Para concluir, el sacerdote afirmó que ese secuestro en La María fue extorsivo en su totalidad. En ese momento, la comunidad secuestrada sacó al padre Cadavid y, en ese entonces, lo acusó de haber sido parte del secuestro.

Otro evento que quedó en la memoria ocurrió cuando guerrilleros del ELN llegaron al Kilómetro 18 en la vía al mar y secuestraron a cerca de 70 personas en dos restaurantes y casas de campo. En este caso, no todas las personas consiguieron su libertad, pues tres de ellos fallecieron en cautiverio.

Allí estuvo el médico cardiólogo Alberto Negrete, quien se alegró por el anuncio del Gobierno, pero enfatizó en la importancia de involucrar a todos los actores del conflicto y que se exija, entre varias cosas, "que no se vuelvan a realizar secuestros en el país y no se involucre en ningún acto a la población civil".