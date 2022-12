Le dio trabajo a venezolana indocumentada en gesto de solidaridad y ahora está en un aprieto legal

La mujer sufrió un grave accidente laboral. Esta es la historia de un caso ocurrido en Cali y que podría repetirse en otro lugar de Colombia.

Yarli Sánchez salió de Venezuela con su esposo y su hija de tres años por la aguda situación social y llegó a Cali en busca de un mejor futuro.

“Yo soy ilegal, pero mi esposo tiene permiso para trabajar acá y sus padres son colombianos”, dijo Yarli Sánchez, ciudadana venezolana.

Alberto Rojas y su esposa dicen que, con el ánimo de ayudarla, le dieron trabajo en su pequeño negocio, donde lamentablemente sufrió un accidente laboral.

“En un momento dado, a ella también le tocaba moler un queso, se descuidó y metió el dedo en el molino, pero ya se le había explicado cómo tenía que moler”, afirma Rojas.

Según el parte médico, la mujer sufrió aplastamiento de un dedo de su mano derecha, y requiere un tratamiento con antibióticos.

Alberto asegura que ahora está metido en un lío por darle empleo a una persona sin permiso para trabajar. Dice que asume los gastos médicos, pero que familiares de la mujer lo están presionando.

“Ellos me están demandando que yo los tengo que indemnizar y esto es un negocio muy pequeñito, donde uno, a duras penas, hace como para uno”, señala el dueño del negocio.

Por su parte, Yarli Sánchez sostuvo que no le pidió una indemnización, sino que le ayudara. “Que me ayude, que no me deje sola”, afirmó.

Voceros de Migración Colombia aseguraron que tanto ella como el comerciante podrían verse abocados a pagar una multa. Ella, por su condición de ilegalidad, y él, por contratar a personas indocumentadas.

El comerciante le pidió al Gobierno Nacional buscar la forma de regular esta situación para evitar este tipo de inconvenientes.