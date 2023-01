¿Le faltó protección? Joven asesinada a puñaladas por su expareja ya había denunciado agresiones

Autoridades y vecinos revelaron detalles de cómo se habría producido el macabro crimen, cuyo responsable aún anda suelto.

Vecinos de Diana Patricia Barona, la mujer de 26 años asesinada, al parecer, por su expareja en zona rural de Candelaria, confirman que el hecho ocurrió cuando la víctima estaba alistando a su hija para el colegio.

"Sabemos que él llegó, le preguntó allí a una niña de cinco años dónde estaba su madre, ella le dijo y él inmediatamente ingresó y agredió a la mujer con un arma cortopunzante. Minutos más adelante, la señora fallece como ocasión a estas lesiones", explica el coronel Óscar Lamprea, comandante Operativo de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el oficial, patrullas se trasladaron al sitio apenas conocieron el caso e identificaron al hombre que ocasionó la muerte de Barona. "Empezó, de acuerdo a las características, una persecución por los cañaduzales, desafortunadamente en el lugar no se logró la captura de esta persona", agrega.



Voces de auxilio alertaron a Policía de brutal ataque a mujer que ocasionó un fatal desenlace Lamprea afirma que en días anteriores al fatídico hecho, registrado en la mañana del pasado miércoles, la joven había interpuesto ante la Fiscalía una denuncia por violencia intrafamiliar contra su excompañero sentimental, con quien, al parecer, estaba en proceso de separación desde hace dos meses.

"La Policía inmediatamente abordó este caso, empezó la ruta de protección con la señora y se le dieron unas medidas de autoprotección. El cuadrante pasó allí periódicamente una revista a la señora”, puntualiza el comandante Operativo, al señalar que ya se adelantan las respectivas labores para dar con la pronta captura del agresor.

Secretaría de Equidad del Valle exige mayor atención sobre denuncias de casos de violencia de género Una habitante del corregimiento El Cabuyal y amiga de la pareja indica que la joven y su compañero llevaban al menos siete años de relación. Asegura, además, que este no sería el primer hecho de agresión entre ambos.

"Dicen que ella no quería seguir viviendo con él. Lo tenía demandado, porque él ya le había dado duro a ella. Lo que todo el mundo dice es que él la atacó", afirma la mujer, quien prefiere no revelar su nombre.

La ciudadana hizo también un llamado a las autoridades, pues manifiesta que se sienten olvidados y añade que la situación en el sector "está horrible". Cuenta que, en diciembre de 2017, otra mujer fue asesinada en la zona y, en noviembre del mismo año, una menor de entre 16 y 17 años fue atacada con arma blanca cuando iba a estudiar.



