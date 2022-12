Le iban a inmovilizar la moto y, para impedirlo, intentó lanzarla a un canal de aguas residuales

Este caso de intolerancia ocurrió en Cali y quedó registrado en un video aficionado. El responsable deberá pagar una multa cercana a los 800 mil pesos.

En la grabación se ve cuando el motociclista, identificado como May Erick Perea, intenta lanzar su motocicleta a un canal de aguas residuales para evitar la inmovilización en un puesto de control.

Durante varios minutos, el conductor de la moto forcejea con los agentes de tránsito y varios policías que llegan al lugar. Incluso, se sube al vehículo para tratar de huir del sitio, pero finalmente no lo puede hacer.

“No portaba licencia de conducción y portaba algunos documentos vencidos, como el seguro obligatorio y se procede, tal como lo indica la norma, a inmovilizar el vehículo en los patios oficiales”, dijo Wílliam Bermúdez, director del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Al final, el vehículo fue inmovilizado y su conductor sancionado. Sin embargo, ¿por qué la reacción del hombre? Consultamos a varios motociclistas de la capital del Valle del Cauca sobre este comportamiento.

“Para eso están los procedimientos legales, tener los documentos al día y presentar todos los requerimientos para poderla retirar”, afirmó Fernando Gloria, motociclista.

“El que anda bien no tiene nada que temer”, aseguró Óscar Iván González, otro conductor de moto en Cali.

Noticias Caracol intentó dialogar con el motociclista sancionado, pero no fue posible localizarlo. Las autoridades señalan que, si el hombre hubiera lanzado su moto al canal de aguas residuales, se habría enfrentado a un proceso penal por impedir la acción de los agentes de tránsito.

