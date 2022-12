Le inmovilizaron la moto a su hija y le lanzó esta dura amenaza al agente que hizo el procedimiento

En video quedó registrado el hecho, ocurrido en Candelaria, Valle del Cauca, donde guardas de tránsito son intimidados y atacados por conductores infractores.

En la grabación se observa como un habitante del municipio lanza una dura amenaza contra un agente en medio de un procedimiento. "Estoy que mato a un #%&$# guarda y al que sea lo mato. No se metan conmigo, yo no fui, busquen al que fue", expresaba el hombre.

La intimidación se presentó en zona céntrica de esta localidad. Al funcionario incluso intentaron agredirlo con un arma blanca, luego que, al parecer, inmovilizó un vehículo en el que se desplazaba la hija del sujeto.

"Estamos rechazando todas estas situaciones que se están presentando, nosotros no somos enemigos de la comunidad, somos amigo, estamos velando por la seguridad de la comunidad en general", explicó Luis Hernán Martínez, subsecretario de Guardas de Candelaria.

En lo corrido del año, diez funcionarios han sido agredidos y amenazados. "Se han presentado varios casos. Tenemos un compañero que está incapacitado por esa misma situación", señaló Robert Oswaldo Guevara, inspector de tránsito de esta población.

la denuncia por esta intimidación será interpuesta ante la Fiscalía.