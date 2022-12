¿Le llegó la prima? Cuidado, siga estos consejos de la Policía en Cali para evitar que se la roben

Las autoridades señalaron que, por estos días, este pago se vuelve blanco de delincuentes. Por eso, le recuerdan a la ciudadanía las medidas para protegerse.

Estar alerta, solicitar acompañamiento policial, así como reconocer actitudes y procedimientos sospechosos, son algunas de las recomendaciones más importantes que la Policía Metropolitana de Cali hace a los ciudadanos, sobre todo a quienes usan el sistema financiero.

Este es el listado de consejos que entrega la Policía de la capital del Valle del Cauca para evitar que los bandidos se queden con su prima:

• La Policía le presta el servicio de acompañamiento cuando vaya a retirar dinero. Para esto, debe comunicarse con el 123 o pedirle al cajero que le facilite el contacto.

• Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras, hágalo acompañado de otra persona de su confianza que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo.

• Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área de público. En caso de notar algo irregular, informe oportunamente a las autoridades y/o empleados del banco.

• Al momento de realizar transacciones, no acepte ayuda de terceros. En caso de requerirla, solicítela a empleados de la entidad bancaria plenamente identificados.

• No permita que sus tarjetas sean pasadas por elementos ajenos al datáfono.

• Cuando digite su clave, protéjala y no permita que terceros la observen.

• Antes de realizar una transacción, verifique que los cajeros electrónicos no tengan elementos extraños.

• En caso de utilizar medios electrónicos, teclee personalmente la dirección. Nunca lo haga a través de enlaces o correos electrónicos.

• Los bancos no envían correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso. Si recibe estos correos, no los responda y elimínelos.

• Evite retirar altas sumas de dinero en efectivo. Use otros medios transaccionales (cheques, o transferencias a cuentas).

• No caiga en la rutina a la hora de desplazarse y retornar a su lugar de residencia o trabajo.

• Acceda por medios y conexiones seguras.

• Verifique que los equipos de cómputo estén protegidos contra virus y demás códigos maliciosos. Nunca lo haga desde un café internet u otros lugares públicos.



Foto: Policía Cali