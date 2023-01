Le pagaron la quincena adelantada y, al parecer, acabó siendo víctima de la escopolamina

Esta persona permaneció desaparecida durante casi dos días hasta que fue encontrada deambulando en la calle.

Familiares y amigos iniciaron la búsqueda inmediata de Juad Ferney Hernández, quien desapareció el pasado viernes 23 de marzo al salir de su trabajo en la Gobernación del Valle del Cauca, centro de Cali.

“Él trabaja en la Secretaría de Turismo en la Gobernación, lo último que supimos es que habló con la esposa a las 5:30 p. m. comunicándole que ya se dirigía a la casa y hasta ahí supimos”, dijo Estephany Llorente, familiar de la víctima.

Después de dos días de su desaparición, fue encontrado deambulando por las calles del sur de Cali. Estaba en buen estado de salud, pero bajo efectos de una sustancia alucinógena.

“Obviamente fue otro caso de escopolamina. De verdad que la situación está muy preocupante aquí en Cali”, señaló la familiar del afectado.



Tres atractivas mujeres, el trago amargo en una noche de fiesta que... Entretanto, el mayor Jeison Javier ramos, comandante del Gaula de la Policía de Cali, aseguró que, durante el año, se han reportado unos cinco casos “asociados a escopolamina, en las cuales las personas fueron víctimas de hurto”.

La mayoría han sido víctimas de lo que se conoce como ‘el paseo millonario’. De acuerdo con Jorge Quiñónez, toxicólogo de la Secretaría de Salud de Cali, “a la persona la drogan y se la llevan”.

“La mantienen drogada, pendiente y amnésica durante varios días hasta que se agotan los dineros en los bancos donde están haciendo los retiros. Cuando no logran sacar más plata, en ese momento, la liberan”, explicó el funcionario.

Los expertos aseguran que la escopolamina solo llega al cuerpo si es ingerida. Por eso, tenga en cuenta las recomendaciones.

“No le reciba nada a un desconocido, no le reciba cosas que va a ingerir: un tinto, un licor, un dulce. Esta es la forma en que las personas caen”, aseguró Quiñónez.

“La reacción en cada persona es diferente. Sin embargo, los estudios indican que necesariamente debe ser ingerida y, por eso, los victimarios aprovechan el consumo excesivo de alcohol de las personas para mezclarlo con las bebidas y que el efecto sea mucho más rápido”, anotó el mayor Ramos.

Según cifras del Gaula de la Policía en Cali, en lo corrido de 2018 se han registrado 75 incidentes de desaparición, de los cuales se investigan seis por desaparición forzada y otros doce por consumo de drogas.



