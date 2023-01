“Le pedí que me contara la verdad y me lo dijo”: aberrante caso de violación a niña 8 años

La mamá denunció la grave agresión sexual de la que fue víctima su hija, quien necesitó una intervención quirúrgica.

La madre de la niña indicó que su agresor habría sido un familiar del padre de la menor, por lo que ya fue instaurada la denuncia contra este hombre. Los hechos ocurrieron en un municipio del Valle del Cauca.

El aberrante hecho de violación, según indicó la mujer, se registró a solo tres casas de la vivienda de la víctima.

“La niña lloraba, estaba triste, no se quería sentar. Yo la llamé y le pedí que me contara qué le pasaba y me dijo que se había caído y se había golpeado con una piedra, que por eso le salía sangre. De una me alerté y le volví preguntar, le pedí que me contara la verdad y me lo dijo”, contó la madre de la menor.



El presunto responsable de este hecho ya se encuentra en manos de la Policía Metropolitana de Cali a la espera de que se realicen las diligencias judiciales pertinentes.

Entre tanto, la víctima permanece estable en el Hospital Universitario del Valle, HUV, ubicado en el sur de la capital del Valle del Cauca, y recibe acompañamiento psicológico.

