"Le pido a Dios que lo perdone, yo ya lo hice", dijo Alexis Viera sobre su agresor

Foto: Twitter @pulpoviera

Tras haber permanecido en estado crítico en la clínica Valle del Lili, luego de recibir un impacto con arma de fuego por robarlo, Alexis Viera avanza en su recuperación. Harold Lozada, médico del Dépor F.C., club al que pertenece el jugador, descartó que la lesión haya afectado la médula.

"A medida que ha ido cediendo el dolor y se ha manejado con otros medicamentos, él tolera un poco más su rehabilitación de movilidad, de estimulación. Esto ayuda a que no haya una atrofia muscular mientras van despertando esos nervios. Va por muy buen camino", indicó Lozada.

A través de una carta publicada en su Facebook, el arquero aseguró encontrarse un poco más tranquilo y expresó su agradecimiento por las muestras de cariño y mensajes de aliento que ha recibido, tanto desde Colombia, como de diversas partes del mundo.

"Ya salí de lo más difícil que fue la muerte, la vi, pero Dios no me quiso llevar porque tiene muchas cosas por hacer en mí. Ahora tengo un testimonio para contar… Muchos se preguntarán, ¿Qué piensa el ‘Pulpo’ Viera con el delincuente? Solo pido que Dios lo perdone, yo ya lo perdoné", afirmó el uruguayo.

Asimismo, Viera manifestó que su amor por Sultana del Valle sigue latente. "No me cambia en nada la idea de vivir en esta hermosa ciudad llamada Cali, que amo con todo mi corazón!!!", sostuvo.

El futbolista dijo que aún le queda un largo y difícil camino por recorrer, pero se mostró positivo ante el hecho de seguir luchando por recuperarse.



Lea la carta completa

[[{"fid":"161720","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":20,"width":20,"class":"media-element file-default"}}]]