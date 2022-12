Le reclamaron por exceso de ruido y amenazó de muerte a una vecina en Cali

Durante un mes y medio, los habitantes de una cuadra en el sector de Desepaz en el oriente de Cali, Valle del Cauca, tuvieron que soportar el ruido de un vecino.

“Teníamos que vivir encerrados con ventanas, puertas, porque la bulla era tan extrema que no podíamos hacer nada en la casa”, dijo Carlos Andrés Quintero, vecino afectado.

Aseguran que la situación se había vuelto insostenible, pues el equipo de sonido estaba encendido durante varios días.

“No podía oír televisión, el teléfono sonaba y no lo podía escuchar porque la bulla era horrible”, contó Luz Mary Vergara, vecina afectada.

“A la madrugada si llegaban de algún lugar, allí terminaban la rumba hasta el amanecer y pues los vecinos trabajamos, pero nadie decía nada”, afirmó María del Pilar Ruiz, ciudadana amenazada.

El vecino que no dejaba descansar a los habitantes de la cuadra, vivía cerca a la mujer que hizo la denuncia, él se fue pero ella quedó con temor por su vida pues días después de desocupar la vivienda, el hombre fue a amenazarla.

“A partir de hoy, cuente seis días porque ya sabe lo que le va pasar. Y cuentan a partir de hoy porque vengo y los mato, los voy a matar”, contó la ciudadana sobre las amenazas que recibió.

La mujer interpuso la denuncia en la Fiscalía y recibe medida de protección que están siendo atendidas por la Policía del sector.