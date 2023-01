Le robaron los ahorros: hombre que retiró millonaria suma de banco fue víctima de fleteo en Cali

El hecho ocurrió en una esquina del barrio Alférez Real. Comunidad del sector pide a autoridades que este sea incluido dentro del Plan Fortaleza.

En un video quedó registrado en el que un hombre fue víctima de fleteo tras retirar $8.000.000 de una entidad bancaria del sur de Cali. En las imágenes se ve el momento en que el ciudadano fue atracado por un parrillero de una moto, el cual forcejeó con él, lo lanzó al piso y se llevó el dinero.

"Yo dejé a mi esposa en la esquina, de repente salió un tipo, se me tiró encima con un arma de fuego, apuntándome a la cabeza y me quitó el maletín donde llevaba el dinero de los ahorros que habíamos hecho", dice la víctima, quien pide reserva de su identidad y reconoce que fue un error no haber pedido acompañamiento a la Policía.

Por su parte, Luciano Calderón, líder del sector, sostiene que el tema de inseguridad en esta localidad ha sido un dolor de cabeza para la comunidad. Lo que más les preocupa, afirma, es que en la zona están ubicados tres colegios.

"Son tres colegios donde hay una población muy grande de niños pequeños y entonces clamamos la seguridad, porque de verdad se han presentado muchos robos y siguen ocurriendo muchos actos de atraco en motos", manifiesta Calderón.

El hombre hace, además, un llamado al Gobierno y al municipio para que sean instaladas en este barrio cámaras de seguridad.



