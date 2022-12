¿Le robaron su moto? Autoridades recuperaron 100 en Santander de Quilichao, Cauca

A Carlos Alberto Escobar le hurtaron hace seis años su moto en el parque de Yumbo, mientras hacía una llamada telefónica. “Un sujeto llegó por detrás y me puso el arma en la nuca y me dijo bájese que la necesitamos”, aseguró.

Pero hoy, gracias a una alianza entre el CTI de la Fiscalía y las comunidades indígenas de Toribío, norte del Cauca, logró recuperarla. “Esperaba tenerla un poquito mejor pero está acabada”, dijo.

Otro de los afectados se identificó como Christian y, aunque se mostró satisfecho por haber recuperado su moto, lamenta que su vehículo no se encuentre en buenas condiciones.“Aparentemente se ve muy deteriorada, hay que meterle mano, lavarla, engrasarla, y mirar qué tiene a ver si se puede reparar”, señaló.

Juan Carlos Morales es otra de las víctimas de los ladrones que logró tener de vuelta su motocicleta y contó cómo se produjo el hurto. “Me interceptaron con arma de fuego y me pusieron en el suelo y me dijeron: ‘No se vaya a hacer matar por ella’. Y se me la llevaron de una”, indicó.

Entretanto, el director Seccional de Fiscalías en Cauca, Raúl González Flechas, aseguró que la jurisdicción indígena del norte del Cauca fue capacitada para detectar las motos robadas y denunció las modalidades.

“Las traen a estos sectores y las venden a precios muy bajos en las comunidades para los desplazamientos en las zonas veredales. También se tenía conocimiento que las estaban cambiando por droga y marihuana”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, el gobernador indígena de San Francisco en Toribío, Florencio Mestizo, indicó que el trabajo realizado por sus comunidades junto con la Fiscalía es una acción de posconflicto.

“Podemos hacer un control para ver si podemos minimizar la entrada de motos robadas en las comunidades indígenas, ya que estamos hablando de zonas de paz y para nosotros es muy importante que tratemos, desde ahorita, de tocar ese punto del control en los territorios indígenas”, afirmó.

El pasado martes se entregaron 16 motos a sus dueños y las autoridades esperan que las víctimas se acerquen a la Fiscalía de Santander de Quilichao para ver si sus vehículos se encuentran entre los que ya fueron recuperados. La sede de la entidad está ubicada en la carrera 8 # 5-57, barrio Olaya Herrera.

Finalmente, indicaron que están adelantando labores para recuperar otras 300 motocicletas robadas en esta zona del norte del Cauca.