Leidy Solís recibiría medalla de plata de Beijing 2008 por dopaje de rivales

Aún el Comité Olímpico Internacional, COI, no se ha pronunciado de manera oficial pero, la pesista vallecaucana Leidy Solís recibiría la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, luego de darse a conocer resultados positivos de consumo de estimulantes musculares por parte de 15 deportistas.

Con estos resultados, la Federación Internacional de Halterofilia, IWF, decidió castigar a estas pesistas, entre las involucradas esta la china Liu Chunhong, medallista de oro y la ucraniana Natalia Davidova, medalla de bronce, contra las que compitió Solís en la categoría de 69 kilogramos.

“Recibo la noticia cargada de alegría y mucha emoción. Son ocho años que pensé ya eran historia, pero saber que hay esa posibilidad real de ser medallista de plata en los Juegos Olímpicos me hace estar muy contenta”, manifestó Solís.

En Beijing, la tulueña que terminó ubicada en el cuarto lugar con un registro total de 240 kg, aseguró que esta noticia inesperada de Beijing muestra como el deporte se está limpiando.

“Se ha venido limpiando el deporte y se ha venido haciendo justicia. El tiempo de Dios es perfecto y estoy muy agradecida porque aunque se me fue la de Río me llega la noticia inesperada de Beijing. Solamente es esperar a que la noticia se oficialice la IWF, para poder celebrar este triunfo”, dijo la pesista vallecaucana.

En Río 2016, su segunda participación en unas olimpiadas, la pesista también ocupó el cuarto lugar en la misma categoría.