“Les faltó fuete en la casa”: lo que puso de mal genio a Greeicy Rendón y la obligó a esta reacción

La artista vallecaucana mostró su desconcierto y disgusto por aquellas personas que “prefieren estar tirando mala onda” y afectan a otros, incluida ella.

“Lo más triste de todo es que, esas cuentas falsas que te están mandando mala vibra, malos comentarios, sin argumentos además, me preocupa porque no siempre tengo la espina de que son niños. ¡Hey, pao, pao! O sea, les faltó fuete en la casa”, dijo Greeicy Rendón.

La actriz y cantante caleña hizo estas afirmaciones a través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram. Aseguró que, por lo general, no les pone atención a las críticas malintencionadas, pero sí reconoció que le “afectan un poquito”.

“Respetemos a los demás. No se dejen afectar por los demás. Hoy me dio mal genio. De verdad, no perdás el tiempo. No me juzgués por lo que ves, por lo que soy ahora, porque no conocés mi camino”, aseguró.

Aunque no aclaró a quién se refería específicamente y tampoco cuáles fueron los comentarios exactos que la disgustaron, Greeicy Rendón reiteró su mensaje sobre dejar la envidia a un lado y motivarse para alcanzar nuestros propósitos.

“Mientras estás abriendo cuentas falsas para mandar mala vibra, motivate y decí: ¿Yo qué quiero hacer? Y si no te gusta, dejame de seguir. O seguime siguiendo y, cuando veas algo que te parezca horrible, que sea una forma de decir: ‘Huy, eso yo no lo haría’. Y no lo hagás”, anotó.

Finalmente, la artista invitó a dejar de estar juzgando a la gente, pues además “uno da y recibe de lo mismo, por eso siempre te van a devolver de lo que des”.

Este es el video completo:

“Les faltó fuete en la casa”: lo que puso de mal genio a @Greeicy_rendon y la obligó a esta reacción https://t.co/na4VjfPMe9 #CaliCo #ValleDelCauca pic.twitter.com/fKDB1CyS3Y — Noticias Caracol (@NCValle) 16 de diciembre de 2017

A @Greeicy_rendon se le salió el genio por aquellos que mandan mala vibra https://t.co/na4VjfPMe9 #CaliCo #ValleDelCauca pic.twitter.com/h001hhbIyK — Noticias Caracol (@NCValle) 16 de diciembre de 2017

