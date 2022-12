“Les gusta darles eso a las niñas para abusarlas”: alarma por uso de drogas en estudiantes de Cali

En la capital del Valle del Cauca hay alerta por aumento en consumo de sustancias ilícitas y hasta antidepresivos. Autoridades iniciaron acciones preventivas.

Son en su mayoría alumnos de colegios públicos de Cali, donde, según padres de familia, se está presentando el consumo de estupefacientes e, incluso, de medicamentos utilizados en tratamientos siquiátricos.

“Los están utilizando y mucha gente no quiere denunciar porque puede pasarles algo a los padres", dijo un padre de familia.

En otras ocasiones, delincuentes abordan a adolescentes en las afueras de colegios y los obligan a vender el medicamento y las drogas.

"Mi hija fue víctima de esa persona, me la drogó. Gracias a Dios fue adentro del colegio porque, la verdad, hay personas que les gusta darles eso a las niñas para abusar de ellas", afirmó una madre de familia.

Directivas de algunas instituciones académicas están interviniendo en los casos detectados, pues se trata de una situación que “está en su máximo furor”.

“Hemos atendido varios casos que se han presentado en las últimas semanas con bastante frecuencia y nos preocupan no solo los chicos que están consumiendo, sino sus compañeros y compañeras que están acolitándoles", explicó Katherine Díaz, psicóloga del Colegio República de Israel.

Fundaciones en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar apoyan a estudiantes consumidores que quieren rehabilitarse.