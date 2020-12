Les importa más alentar al América que evitar el COVID: hinchas se aglomeran afuera de hotel

Pareciera que para algunos hinchas del América de Cali es más importante alentar a su equipo, que protegerse del letal coronavirus COVID-19 , que hoy de nuevo tiene a la capital de Valle del Cauca en máxima alerta.

Una multitud de seguidores se reunió a las afueras del hotel donde se concentran los jugadores del equipo, antes de su partida hacia Bogotá, donde este domingo 27 de diciembre Santa Fe y América se enfrentan en el partido que definirá al campeón del fútbol colombiano.

Mientras la euforia aumentaba, el riesgo de contagio se disparaba, pocos guardaban el distanciamiento social y, para gritar, era mejor no usar el tapabocas.

Lo más delicado, según los médicos, es que las unidades cuidados intensivos de Cali no dan abasto y su ocupación llegó al 90 %. A esto se suma la escasez de medicamentos de soporte vital para atender a pacientes críticos por coronavirus.

“Estamos atiborrados de pacientes, no solo las unidades de cuidados intensivos, sino las salas de urgencias, porque la gente no guarda las medidas de protección y seguridad. Esto no es un juego”, dijo Jorge Salazar Idrobo, médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo.

La situación es tan grave que entre los hospitales que conforman la red del Valle del Cauca han tenido que conformar una bolsa solidaria de medicamentos para suplir el déficit de anestésicos y relajantes.

“Un personal de salud que entiende la gravedad de la situación de mejorar la rotación de las camas UCI para tener un número mayor de pacientes que hoy, con el diagnóstico de COVID, lo necesitan”, dijo María Cristina Lesmes, secretario de Salud del Valle del Cauca.

Ante la crítica situación, los médicos caleños le exigieron al alcalde Jorge Iván Ospina, por medio de una carta, que este domingo el toque de queda y la ley seca arranquen antes de las 6:30 p. m. en el Valle del Cauca.

En el partido de ida, jugado en el estadio Pascual Guerrero, América venció 3-0 a Independiente Santa Fe. El juego definitivo será esta domingo a partir de las 6:00 p. m.