Lesionado, pero feliz: así salió 'el Loco' vallecaucano del Desafío Súper Humanos

El último esfuerzo en el Desafío a Muerte generó una infección en el tobillo de este guerrero, lo que afectó de manera significativa su salud.

Show Caracol habló con Juan Fernando Olarte, conocido como 'el Loco', tras su eliminación popular concurso. "En el momento de la prueba termino de lesionarme, ya no es el desgarre, ni la rodilla, si no que ya es un esguince del tobillo, ahí es donde yo caigo y mi cuerpo me dice no más", expresa.

Aunque manifiesta estar agradecido por su estadía en el programa, tantas lesiones lo hacen sentir feliz de regresar a casa. "Fue muy duro estar como apartado de tantas cosas de la cotidianidad del ser humano hoy por hoy", agrega el exparticipante.

En el Desafío Súper Humanos terminó la historia para 'el Loco' vallecaucano, un hombre muy fuerte por fuera, y a la vez, muy sensible por dentro. Asimismo, otro de los eliminados fue Dúmar, del equipo de los Desterrados.