Leve temblor se sintió en parte del suroccidente de Colombia y Eje Cafetero

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 11 kilómetos al suroeste de Inzá, municipio del oriente del Cauca, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo tuvo una magnitud de 4.8 grados y se presentó hacia las 7:16 de la noche de este viernes 3 de noviembre.

"Hicimos una comunicación con las autoridades de Inzá y Páez, y nos informan que ni siquiera se sintió el temblor. Esto debido a la profundidad del movimiento telúrico, 168 kilómetros", informó Ricardo Cifuentes, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca.

Por lo tanto, el funcionario anotó que "no hay ninguna afectación en ese municipio". Agregó que, por el sismo registrado en Tumaco (Nariño) minutos después, se estableció contacto con Guapi, Timbiquí y López de Micay (Cauca), pero tampoco se presentaron novedades.

"La Unidad Nacional (para la Gestión del Riesgo de Desastres) a través del programa de Citel (Central de Información y Telecomunicaciones) nos ha informado que no se declara ninguna alerta por posible tsunami en el Pacífico colombiano", puntualizó Cifuentes.

No obstante, el temblor se sintió en los municipios de Cali y Jamundí en Valle del Cauca, así como en Manizales (Caldas) y Pereira (Risaralda), según indicó el Servicio Geológico Colombiano y también algunos usuarios en las redes sociales.







En otras ciudades como Cali, organismos de socorro informaron que no tampoco recibieron reportes sobre emergencias o daños como consecuencia del sismo.

Asimismo, Invías aseguró que no se registraron afectaciones en los corredores viales donde se sintió el movimiento telúrico.



