Ley seca en Cali se mantiene para final del fútbol colombiano el domingo y "no es un capricho"

Autoridades responden a quejas de comerciantes y ciudadanos por la medida que se repetirá no solo con ocasión de Nacional vs. Deportivo Cali, sino Día del Padre.

“Eso quiero dejarlo claro. La restricción comienza a las 6:00 p. m. -una hora antes del partido- por lo que se cuenta con todo el día para celebrar con licor, si es que así la gente lo desea, y va hasta las 4:00 a. m. del día siguiente”, dijo el secretario de Seguridad, Juan Pablo Paredes.

El funcionario sostuvo que, tanto la ‘ley seca’, como las otras medidas tomadas para el domingo, “no son un capricho” y, por el contrario, se está “apelando a la corresponsabilidad”.

“Son decisiones producto de un análisis técnico de riesgo, responsable y juicioso, en el que hemos evaluado comportamiento histórico y experiencias previas en la ciudad y en otras ciudades”, aseguró.

Sin embargo, la decisión de aplicar la ley seca el próximo domingo no ha sido bien recibida por parte de un sector de la ciudadanía.



Qué falta de autoridad, qué falta de alcalde y así quiere dizque #Cali24Horas

Hace dos años Cali quedó campeón y no fue necesario ley seca — Don Iván ⚪ (@elkaiser198) June 16, 2017

Tanto que hablo del empleo Nocturno y con las que sale lo veo mal somos muchos los perjudicados con la ley seca del domingo soy taxista — @jaime2748 (@jaime27481) June 16, 2017

Los comerciantes también se quejaron de la medida al asegurar que se genera millonarias pérdidas sobre todo en una fecha en la que se también se celebra el Día del Padre. Incluso, el pasado jueves marcharon hacia el CAM para rechazarla.



Frente al CAM se reporta plantón de comerciantes por la Ley Seca. pic.twitter.com/fqULF6CK0g — CaliWeb (@CaliWebCo) June 15, 2017

Buenas tardes. Precisamente por todas esas variables es que se decreta Ley Seca. Pensamos en bien general sobre bien particular. Saludos. — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) June 16, 2017

Aunque la Alcaldía es consciente que la restricción al consumo de licor perjudica en cierta manera a los establecimientos nocturnos y de expendio de licor, Paredes recordó que durante esta administración se han adoptado medidas para favorecer a los comerciantes de la noche.

“Los ha apoyado con medidas como alargar el horario de rumba, flexibilizando el tema del estacionamiento, precisamente con la idea de ayudarles para que más personas lleguen a sus negocios”, indicó.

En ese sentido, les pidió algo de compresión y apoyo en la responsabilidad que todos tienen como ciudad “por el beneficio de Cali ante el riesgo que significa una jornada como la del domingo”.

“El Estado está haciendo también un esfuerzo impresionante disponiendo de 1.300 policías y un helicóptero, todo con la intención de cuidar a todos los caleños. La vida es el bien supremo y está por encima de cualquier negocio o de cualquier interés particular”, aseveró.

Además, esta fecha coincide con el pago de la quincena, pago de prima de mitad de año y puente festivo, factores que obligan a las autoridades a fortalecer la seguridad.





Otras medidas ratificadas



Tal como se dispuso para el juego de ida disputado en el estadio Palmaseca y que terminó 2-0 a favor de Deportivo Cali, Paredes ratificó las mismas medidas en la capital del Valle del Cauca para el próximo domingo, día en se conocerá al campeón del fútbol colombiano.

En ese sentido, se mantiene la prohibición de caravanas y concentración de barras organizadas en espacios públicos, así como el uso de harina, agua y espuma durante la celebración.

Deportivo Cali se enfrentará a Atlético Nacional a partir de las 7:00 p. m. en el Atanasio Girardot, de Medellín.





Restricciones en Yumbo y Palmira



En Palmira se prohíbe la circulación de motos de todos los cilindrajes desde las 12:00 del mediodía del domingo 18 de junio hasta las 5:00 a. m. del lunes festivo 19 de junio, al igual que la venta y uso de harina y sus derivados, además de las caravanas en la jurisdicción del municipio.

“Se exceptúan de la prohibición las personas que por razón de su cargo u oficio deban transitar en dicho horario, y que porten el respectivo permiso expedido por la Secretaría de Gobierno del municipio”, señaló la Alcaldía de este municipio vallecaucano en un comunicado.

Por su parte, Yumbo también establece no solo la prohibición de caravanas y el uso de harina, sino de verbenas que impliquen el cierre de vías y de la manipulación o venta de pólvora o cualquier material detonante.

