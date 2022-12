Liberan a 6 hombres que se robaron $150 millones en El Tambo, Cauca, y se arrepintieron

Una comunidad los detuvo no solo por el delito cometido, sino para proteger sus vidas de "fuerzas" que querían hacer justicia por su propia mano.

El pasado martes 12 de septiembre, habitantes de Huisitó, al ser alertados sobre un hurto en la vereda, reaccionaron y capturaron a seis hombres señalados como los responsables del hecho. Después de cinco días de deliberaciones, fueron entregados a una misión humanitaria.

“Fueron expulsados del territorio, cometieron un hurto. Estamos en una región en la cual se habría podido tomar otras normas, pero nosotros, como comunidad y como líderes, tomamos la determinación de acogerlos y protegerlos”, dijo Dumael Flores, presidente de Junta de Acción Comunal en Huisitó.

En la asamblea, los seis hombres reconocieron su error y le pidieron perdón a la comunidad.

“Pedirles muchas disculpas por lo que pasó, decirles que cometemos errores y que estamos arrepentidos y que vamos a cambiar. Agradecimientos a la iglesia que estuvo ahí y a todo el pueblo”, afirmó uno de los liberados.

El defensor Regional del Pueblo, Norman Granja, y el secretario de Gobierno de El Tambo, Adolfo León Alegría, asistieron como garantes de la entrega.

“Había otras fuerzas que hacen presencia en el territorio propendiendo por hacer justicia por sus propios medios y no de la mejor justicia y se conoció que les iban a quitar la vida”, indicó Granja.

Los seis jóvenes que fueron expulsados de esta localidad fueron custodiados por la comunidad hasta la cabecera municipal donde serán entregados a sus familiares.

La comunidad determinó que no se presentarán en contra de los seis hombres cargos ante la Fiscalía, porque devolvieron el dinero que habían hurtado.