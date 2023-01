Líder campesina fue víctima de atentado con granada y su mascota terminó muerta

La mujer salió ilesa del ataque perpetrado en una finca, donde adelantaba una iniciativa social. Señaló cuáles serían los móviles del hecho.

Claudia Arango, representante legal de la Asociación de Productores del Campo, Asprocampo, relata que ella se encontraba realizando un proceso llamado 'Renacer en el campo con tecnología e innovación', cuando fue víctima de un atentado con granada de fragmentación en zona rural de Roldanillo, Valle del Cauca.

"El artefacto fue puesto al lado por donde me subo yo al carro y nuestra mascota sí recibió todo el impacto y murió. Mi esposo prendió la camioneta, la estaba calentando, yo venía subiendo y el perro se adelantó y, cuando mi esposo movió el carro, estalló", manifiesta la líder campesina.

La granada estaba aprisionada en la llanta derecha del vehículo de Claudia Arango, quien expresa que miembros de la Policía Antiexplosivos les señalaron que, gracias a Dios, el automotor funciona con diésel, porque, si lo hiciera con gasolina, habría volado en pedazos.

Alcalde de Palmira denuncia amenazas de muerte a través de Facebook La situación se registró en un predio de la Sociedad de Activos Especiales, que está en extinción de dominio, entre las 9:00 y 10:00 de la mañana del jueves 26 de julio. "La finca nos la rento la SAE para llevar procesos productivos con campesinos que estaban de una forma irregular en este predio", explica la líder social.

De acuerdo con la afectada, hace un año se iba realizar un desalojo en estas tierras, el cual Asprocampo logró frenar para tomar el espacio en alquiler. Declara que muchos campesinos se acogieron a la asociación, pero otros no aceptaron.

"Dijeron que no, que eso era de ellos, que no se van. Pero la SAE les informó que, si no se acogían a la asociación ni al tema productivo, los iban a sacar. Se presume que (el atentado) es por parte de ellos", manifiesta la mujer.

Según Arango, este no es el primer atentado del que es víctima. Indica que el pasado 2 de julio lanzaron una granada de aturdimiento a la alcoba principal de su vivienda.

También asegura que ya puso estos hechos en conocimiento de autoridades, las cuales han estado atentas de su caso y la idea es que se le brinde seguridad con la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Por otro lado, la Gobernación del Valle del Cauca también dio a conocer la situación que vive un docente indígena de la comunidad embera chamí, a quien, a través de un panfleto que le llegó a su residencia, le ordenan salir de la zona y lo amenazan de muerte.

Ante estas intimidaciones, registradas en el municipio de Bolívar, norte del departamento, el caso fue dado a conocer ante la Orivac y la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, que activó un plan de protección.

