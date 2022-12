Líder de taxistas denunció la circulación de vehículos falsos en Cali

Un joven y su madre denunciaron que fueron agredidos por el conductor de un taxi, cuando se desplazaban por una vía del norte de Cali en su motocicleta. Aseguraron que el hombre les cerró el paso y se bajó del vehículo, luego de reclamarle por una imprudencia de tránsito.

"Me cogió a golpes y ahí estoy incapacitada, en Medicina Legal me dieron diez días", indicó Sandra Aguirre, mujer agredida.

De acuerdo con la información entregada por los afectados, líderes del gremio de taxistas de la capital del Valle del Cauca, establecieron que el vehículo tiene emblemas de una compañía, pero no está afiliado a la misma.

"Rechazamos estas labores de intolerancia y a la vez delincuenciales. Los profesionales del volante no vamos a concebir que los ciudadanos sean agredidos por personas que se hacen pasar por taxistas", manifestó Jhonny Rangel, vocero del gremio.

Rangel señaló además que hay taxis con calcomanías y números falsos. "Estos vehículos les dejan los logos de las empresas. Cometen fechorías y los ciudadanos creen que esa es la empresa a la que les pertenecen. Otros personajes hacen falsificar los logos para colocárselos a los vehículos", destacó.

Para evitar estos inconvenientes, las empresas de taxis de la cuidad aconsejan a los usuarios llamar a las líneas telefónicas que tienen disponibles para una mejor seguridad.

"Nosotros en particular tenemos las llamadas grabadas y monitoreadas, así sabemos qué conductor los lleva y sabemos el origen y destino", dijo Humberto Rodriguez, vicepresidente de Taxis Libres Cali.