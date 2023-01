Líderes indígenas son blanco de nuevas amenazas tras de hechos violentos en los últimos días

A pesar de las intimidaciones, la Guardia Indígena seguirá reforzando su presencia dentro del territorio.

Los panfletos amenazantes contra la comunidad indígena del norte del Cauca no han dejado de llegar, en la oficina de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, reposan las copias de unas 40 amenazas de diferentes grupos armados en lo corrido del 2019.

“Después de los hechos de Toribío llegaron dos amenazas. La primera, de un grupo que dice ser disidencias de las FARC y otro, del Cartel de Sinaloa, donde dice que van a continuar aquí y que ya declararon nuevamente objetivo militar a la guardia”, manifestó Libardo Fernández, consejero de la ACIN.

Sin embargo, en medio de un consejo territorial, realizado el pasado lunes 19 de agosto entre las 22 autoridades indígenas, se decidió fortalecer la guardia para seguir en pie de lucha.

“El control territorial va a estar direccionado por las mismas autoridades, ya no va a ser en cabeza de la guardia, sino en cabeza de las mismas autoridades de las comunidades y desde la consejería, ese fue el direccionamiento al que se llegó”, señaló el consejero.

Mientras tanto, en Cerro Tijera, zona rural del municipio Suárez, fue necesario tomar medidas de protección para los menores de edad.

“Se ha tomado la decisión con instituciones educativas de que no va a haber clases por estos días, un poco también para salvaguardar la vida de los niños y de las familias cercanas a las instituciones por el fuego cruzado que se ha dado en los últimos días”, aseveró Rosalba Velasco, representante legal de ACIN.

Los indígenas hacen un llamado al Gobierno colombiano, pues lo que necesitan no son militares, sino cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.

“Las disidencias que hoy están en los territorios son personas que no se sintieron acogidas o que no les cumplieron y es esa misma gente que hoy se volvió a armar”, aseguró.

Hasta ahora, la comunidad se sigue transportando en chivas y busetas desde Santander de Quilichao hacia Timba, Suárez y Buenos Aires para proveer de alimentos a quienes allá están confinados.



Vea también

Ofensiva contra criminales en el Cauca que siembran el terror entre la población civil Este es el panorama de las comunidades indígenas del norte del Cauca tras ola de violencia