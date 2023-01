Líderes sociales denuncian amenazas en medio de oleada de violencia en norte del Cauca

Pese a que fuerza pública permanece en la zona, comunidad expresa su temor ante presencia de hombres armados y por recientes actos que han alterado el orden.

El ataque a una patrulla, que dejó un policía muerto, así como la activación de explosivos en Toribío, son algunos de los hechos registrados en norte del Cauca. Tras los mismos, habitantes del municipio, incluso, han tenido que cambiar sus rutinas.

"Más que todo por las amenazas. Dicen que uno se tiene que guardar ligero, no estar hasta tan tarde en la noche en la calle", afirma una de las pobladoras.

Preocupación al norte del Cauca: en menos de 24 horas se han presentado dos ataques con explosivos Líderes sociales también son amenazados. "Me interceptaron dos motos con tres personas, las cuales me sacaron dos armas y me dijeron que dejara el proceso", cuenta Wildemar Muñoz, coordinador de la guardia campesina de Corinto.

En municipios como Corinto y Miranda, donde se habla de presencia de grupos al margen de la ley como Los Pelusas del EPL, disidencias de las FARC y supuestas Águilas Negras, se registran muertes selectivas constantemente.

"Estamos alrededor de catorce homicidios en lo que ha transcurrido del año, es una tasa muy alta. Los diferentes panfletos que circulan en el municipio, que genera zozobra y temor entre las comunidades", indica por su parte, Víctor Manuel Salas, personero de Corinto.

La Gobernación del Cauca informó que se establece una recompensa de $30.000.000 por alias 'Harry', a quien se le señala por los cuatro asesinatos perpetrados en Miranda la semana pasada, así como el ataque contra la Policía en Corinto que cobró la vida de un patrullero.

