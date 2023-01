Lideresa, blanco de atentado y cuyo hijo murió víctima de falsos positivos, pidió mayor seguridad

Luego del ataque, ocurrido en vía del Valle del Cauca tras recibir un mensaje intimidante, la mujer solicitó más protección para ella y otras madres amenazadas.

Alfamir Castillo Bermúdez perdió en los llamados falsos positivos a su hijo, hace más de once años, y desde ahí ha iniciado una cursada por conocer la verdad. En esa causa ha recibido varias advertencias contra su lucha, una de ellas se hizo efectiva el pasado viernes.

"Me decían que no estaban jugando. Que ellos estaban hablando en serio y que lo que le había pasado a su comandante yo la tenía que pagar y el pago era la muerte", contó la líder social a Noticias Caracol.

Castillo Bermúdez se movilizaba por vía entre Pradera y Palmira cuando su esposo, su esquema de seguridad y ella fueron víctimas de atentado.

Pese a salir ilesos, espera que, tanto ella, como otras madres que están declarando ante la JEP, reciban seguridad suficiente ante las intimidaciones.

