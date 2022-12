¿Limones o melones? La publicidad de cirujano plástico en Cali que causó polémica en redes sociales

Se trata de una valla, ubicada cerca al parqueadero de un reconocido centro comercial, la cual ha generado críticas e indignación en algunos ciudadanos.

"Si la vida te da limones, llamanos!!!", dice el anuncio publicitario de un cirujano plástico de Cali, donde se observa a una joven de cara triste sosteniendo limones sobre su pecho, pero también se ve a la misma mujer sonriendo con unos melones.

Muchos han sido los comentarios que ha generado esta imagen exhibida en el norte de la capital del Valle del Cauca. Mientras algunos usuarios de las redes sociales la califican como una genialidad, otros la consideran ofensiva.

Álvaro Arana, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, opinó que aunque no comparte este tipo de publicidad, respeta la decisión del especialista que la compartió.

"No veo dónde se esté ofendiendo a la mujer. Lo que ahí no se entiende es que hay mujeres a las que los senos muy pequeños causan problemas emocionales, mentales y de identificación femenina, y eso a veces lo ha interpuesto la misma sociedad, ni siquiera nosotros como cirujanos”, expresó Arana.

De acuerdo con el especialista, el doctor al que hace referencia la valla no pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, la cual, aseguró, tiene reglamentos establecidos para este tipo de publicidad.

"Lo que no me parece es usar eso como estrategia publicitaria. Hay formas más bonitas, digámoslo, de ofrecer los servicios", indicó.

Por su parte, la psicóloga Gloria Hurtado consideró que la publicidad es "totalmente denigrante, codificadora."

"Es una cultura totalmente equivocada. Lo que más me preocupa es la posición de los cirujanos plásticos. No es prohibir ni castigar, pero sí establecer un precedente. Este tipo de publicidad no la puedes impedir, pero sí tiene que haber palabras que disminuyan y contrarresten la dimensión", sostuvo.

Hurtado manifestó, además, que este tipo de anuncios se convierten en mal ejemplo para jóvenes de entre 12 y 15 años, quienes verían como si su felicidad dependiera de si tienen los senos grandes o no.