Llamado de atención de gobernadora a vallecaucanos por uso de pólvora pese a decreto que la prohíbe

Autoridades indicaron que a tan solo cuatro días de haber iniciado diciembre la cifra de quemados en el departamento ya asciende a siete.

Aunque quince de los 42 municipios del Valle del Cauca se acogieron a decreto que controla el uso y la comercialización de pólvora, en Buga, San Pedro, Tuluá, Cali y Andalucía ya se reportan personas lesionadas por este tipo de artefacto.

Publicidad

"Nosotros somos el primer departamento, en este momento, por quemados de pólvora y no son niños, son adultos, irresponsables. El llamado es primero a los alcaldes a que hagamos el decreto, segundo de que los adultos sean responsables", expresó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La mandataria también aseguró que, además de la falta de conciencia de la ciudadanía, se necesitan más controles por parte de autoridades. "Llamarle la atención a la Policía, que tiene que estar haciendo estrictos controles en el tema de pólvora", añadió.

Entre tanto, en la capital vallecaucana ya son dos las víctimas por la mala utilización de pólvora. Por esto se expidió un decreto que regula dichos elementos.

"Se congela o se suspende la expedición de permisos para la comercialización de pólvora hasta el 8 de enero. Se prohíbe la venta de pólvora en espacio público y se prohíbe el uso de la pólvora para menores de edad y para adultos en estado de embriaguez", declaró Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.

Publicidad

Por su parte, algunos caleños se mostraron de acuerdo con la prohibición de estos elementos en la ciudad. "Hay muchos niños quemados y no es justo que los niños paguen por nosotros los adultos, no comprar pólvora y no dejar que los niños manipulen eso", dijo la ciudadana María Livia Jiménez.

Según el código de Policía, quienes sean sorprendidos fabricando, comercializando y manipulando pólvora serán sancionados con hasta $800 mil de multa.

Publicidad

La Alcaldía de Cali también está haciendo un llamado a la ciudadanía, puesto que a tan sólo tres días de que se encienda el alumbrado ya se reporta el robo de 500 metros de luces instaladas para el alumbrado navideño de este municipio.