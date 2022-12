Llega a Cali el Cine Bus, un laboratorio que busca aplicar pedagogía audiovisual

Foto: cortesía

Después de un recorrido de casi mes y medio por la región del Caribe, el Cine Bus – Laboratorio de la Diversidad- estuvo una semana en Medellín y ahora llegó a Cali para recorrer sus comunas, corregimientos, zonas rurales, colegios, fundaciones y bibliotecas diariamente hasta el 14 de mayo.

La iniciativa es del Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y la Fundación Estrategia País. Su objetivo es aplicar la pedagogía audiovisual para promover y afianzar los valores de diversidad, autoestima e identidad de las poblaciones étnicas de Colombia.

En alianza con la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad, el Cine Bus recorrerá diferentes puntos de la ciudad con el fin de afianzar estos valores a través del séptimo arte.

El Cine Bus es un vehículo que ha sido dotado con un teatro de cine en su interior con capacidad para 30 personas y los equipos necesarios para realizar proyecciones al aire libre para 500 personas.

Además, lleva a bordo un kit de producción audiovisual en formato digital que le permite documentar el proceso, acercar a las comunidades a la producción audiovisual y la generación de contenidos por parte de las mismas comunidades.

El lanzamiento del Cine Bus – Laboratorio de la Diversidad - se llevó a cabo el pasado viernes en el Bulevar del Río, frente a la Iglesia La Ermita, una de las zonas más emblemáticas de la comunidad caleña y afrocolombiana.



La programación

Abril 15 / Centro de Cali / Bulevar del Río Frente a la Iglesia La Ermita / 4:00 a 7:00 pm exhibición

Abril 16 / El Hormiguero / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm A 8:30

Abril 17 / Llano Verde / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm A 8:30

Abril 18 / San Antonio / Biblioteca La Maria / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Abril 19 / Las Delicias / Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Abril 20 / Día de descanso Talleristas, Productora, Electricista y Conductor.

Abril 21 / Cascajal / 9:00 a 11:00 am Taller / 2:00 a 5:00 pm Cineforo

Abril 22 / Potrero Grande / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Abril 23 / El Saladito / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Abril 24 / Colina de San Antonio / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Abril 25 / Hogares Goretti / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Abril 26 / La Leonera / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Abril 27 / Desepaz / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Abril 28 / Guayaquil / Institución Educativa Antonio José Camacho / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Abril 29 / Día de descanso Talleristas, Productora, Electricista y Conductor

Abril 30 / Día Centro Histórico de Cali / Centro Cultural de Cali – Sede SCTC / 3:00 a 5:00 pm exhibición cortos (max 5 minutos) / 6:30 pm

Mayo 1 / Primero de Mayo / Conmemoración y homenaje al barrio / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Mayo 2 / Siloé / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Mayo 3 / Terrón Colorado / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Mayo 4 / Valle Grande / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Mayo 5 / Día de descanso Talleristas, Productora, Electricista y Conductor.

Mayo 6 / Yumbo / Institución Educativa Colegio Mayor de Yumbo/ 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Mayo 7 / Alfonso López / Institución Educativa / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Mayo 8 / San Marino / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo

Mayo 9 / La Castilla / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Mayo 10 / Montebello / 3:00 a 5:00 pm Cineforo / 6:30 pm

Mayo 11 / Pízamos / 9:00 a 11:00 am Taller / 3:00 a 5:00 pm Cineforo