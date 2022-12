Llegó de 11 años a EE. UU. y ahora teme que lo deporten por cuenta de Trump: drama de dreamer caleño

Él es uno de los más de 800 mil indocumentados protegidos por un programa que impide deportarlos, pero que el Presidente de Estados Unidos dijo que eliminará.

El presidente Donald Trump anunció hace pocas semanas que acabaría con uno de los principales legados de la administración Obama. Entre estos soñadores, hay un colombiano con el que Noticias Caracol habló sobre su drama.

“Mi sueño en este momento es tener la ciudadanía primero que todo. Segundo, es seguir estudiando y, tercero, es ya no tener miedo de que me vayan a deportar”, afirmó Alejandro*.

Es un sueño que cada vez está más lejos para este ‘dreamer’, quien nació en Cali y a sus 11 años emigró ilegalmente a Maryland, Estados Unidos, junto con sus padres.

“Queríamos un mejor futuro, estudiar inglés y buscar más oportunidades en este país”, dijo el joven.

Eso ya fue hace más de una década. Estando en la escuela secundaria, en junio de 2012, el entonces presidente Obama creó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorgó permisos de trabajo y prohibió la deportación de indocumentados que ingresaron como menores a la Unión Americana.

“Apliqué a los 17 años. Entonces, gracias a eso, he podido conseguir trabajo, he podido pagar mis estudios, he podido comprar un carro y recientemente una casa también”, sostuvo.

Alcanzó a pensar que había logrado el sueño americano hasta el 8 de noviembre de 2016, cuando el mapa electoral de Estados Unidos se tiñó de rojo, el color del candidato republicano, Donald Trump, quien prometió mano dura contra la inmigración ilegal.

“Desde que él se volvió presidente, todos los días estoy con miedo de que me deporten, de que deporten a mis padres y también que separen a todas las familias de indocumentados que están en el país. Ahorita que quitaron DACA es hasta peor, porque ellos saben la dirección de todos nosotros, y el miedo es que nos vayan a buscar a nuestras casas a deportarnos.

Sus peores sospechas se confirmaron el pasado 4 de septiembre. Ese día, Trump anunció que eliminará DACA y dejó, en manos del congreso, el futuro de los más de 800 mil amnistiados por el programa.

A Alejandro*, de 22 años y quien cursa estudios de seguridad cibernética en la Universidad de Maryland, se le vence su permiso para permanecer en Estados Unidos en enero de 2018. Ya aplicó para renovarlo y asegura que, así se lo nieguen, regresar a Colombia no es una opción.

“Este es mi hogar, de aquí no me sacan, y si me sacan yo me devuelvo de alguno u otra manera, pero este es mi hogar y voy a seguir luchando por mí, por mi familia y por todas las familias que están luchando por esto y por los indocumentados que están en este país”, concluyó el joven soñador.

*Nombre cambiado para proteger su identidad.