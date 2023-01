Llegó el Mundial, pero también la prima: recomendaciones para evitar que los bandidos se la roben

Mientras el mundo celebra el inicio de la fiesta más grande del fútbol, muchos colombianos reciben este pago y las autoridades buscan protegerlo.

La Policía Metropolitana de Cali entregó una serie de recomendaciones de seguridad a los ciudadanos para que no se conviertan en víctimas de la delincuencia después de recibir su prima y que, por el contrario, puedan disponer de ella según lo planeado.

¡Ojo! Que no se le lleven su prima, aquí algunas recomendaciones para evitar que sea víctima de los delincuentes @Policia1020FM @SeguridadCali @AlcaldiaDeCali @Region4Policia pic.twitter.com/dI1GsGOkdW — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) June 14, 2018

Léalas a continuación y téngalas muy presente:

- La discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero.

- En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si lo hace no dude en pedir el acompañamiento de la Policía. Prefiera las transacciones en línea y entre cuentas.

- Si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad. Verifique que no tenga elementos extraños. No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave. En lo posible, vaya acompañado.

- Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros.

- Antes de salir del banco guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo, y al salir observe que no haya personas sospechosas.

- Cualquier duda que tenga resuélvala directamente con un funcionario de la entidad crediticia en la caja, no fuera de ella.

- Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras, hágalo acompañado de otra persona de su confianza, que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo.

- Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área de público, e informe oportunamente a las autoridades y a los funcionarios del banco.

- Al abordar un vehículo de servicio público, identifique los datos del mismo e infórmele a otra persona de su confianza.

- Evite la rutina en el desplazamiento y retorno a su lugar de residencia o trabajo.

- En caso de emergencia comuníquese a la línea única de emergencia 123 o al número celular de la patrulla de su cuadrante

- No divulgue a nadie las transacciones que va a realizar, maneje confidencialmente sus operaciones financieras

- Tape el teclado cuando digite la clave, hágalo con precaución evitando que alguien más pueda verla.

- No acepte ayuda de extraños al hacer operaciones en cajeros o establecimientos de comercio

Finalmente, la Policía de Cali invitó a la ciudadanía para que reporte cualquier hecho delictivo al correo electrónico fuentes.mecal@hotmail.com, al celular 3116253670 o las líneas de emergencia 123 ó 156 de la Red de Cooperantes.

Foto: Policía Cali