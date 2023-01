Llegó el XXII Festival Petronio Álvarez y esta es la programación para que goce al son del Pacífico

Este miércoles 15 de agosto arranca una nueva edición del tradicional certamen, cuyo invitado especial será el maestro Yuri Buenaventura. ¡Se terminó la espera!

La Sultana del Valle se viste de fiesta por seis días para recibir al Festival Petronio Álvarez, con todos los sabores y ritmos del Pacífico colombiano. El acto inaugurar tendrá como escenario el Coliseo El Pueblo a partir de las 6:30 de la tarde.

Los asistentes a la apertura del emblemático evento, que podrá gozarse de manera gratuita, disfrutarán en escena de más de 100 artistas y bailarines del Instituto Popular de Cultura, así como del ensamble ‘Huellas de Petronito’ de la Secretaría de Cultura Municipal de Cali, entre otros.

Tradición y mucho Pacífico: así fue el lanzamiento del Petronio Álvarez 2018 en Bogotá Prográmese:

AGOSTO 15

Petronio en las Universidades

Conversatorio y muestra musical

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Escuela Nacional del Deporte

*La tradición de la esgrima de machete

Concurso Musical

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Encuentro de ganadores.

*Ensamble Huellas Petronito.

*Encuentro de ganadores históricos:

- Son Balanta -Conjunto Violín Caucano.

- Tamafrí - Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales.

- Rancho Aparte - Conjunto Chirimía.

- Saboreo - Agrupación Libre.

AGOSTO 16

Encuentro Académico

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Mezclas y fusiones en la música del Pacífico.

Conversatorio y muestra musical

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Acentos y dichos del Pacífico: Una mirada a la lengua en la cultura del Pacífico.

Muestra de expresiones tradicionales

Hora: desde las 11:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

Encuentro Académico

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*El poder de lo invisible. Presentación libro y conversatorio con la autora: Paula Moreno, exministra de Cultura de Colombia, presidenta de la Corporación Manos Visibles.

Petronio en las Universidades

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Universidad de San Buenaventura

*La música de banda en el norte del Cauca y sur del Valle

Conversatorio y muestra musical

Hora: desde las 2:30 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Espacio lúdico pedagógico: Quilombo “Germán Patiño Ossa”

Concurso Musical

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo - contiguo al Coliseo El Pueblo

*17 agrupaciones en concurso

* Semifinales Modalidades:

- Conjunto Violín Caucano

- Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales

- Conjunto Chirimía

- Agrupación Libre

AGOSTO 17

Encuentro Académico

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

* La afinación de las marimbas en la música del Pacífico.

Conversatorio y muestra musical-dancística.

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

* Baudilio Cuama: Una vida ligada a la marimba.

Muestra de expresiones tradicionales

Hora: desde las 11:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

Encuentro Académico

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Destila patrimonio - Una mirada hacia el reconocimiento y la formalización del viche.

Petronio en las Universidades

Conversatorio y muestra musical-dancística

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Universidad Autónoma de Occidente

* La música de violines en el norte del Cauca y el Patía.

Conversatorio y muestra musical

Hora: desde las 2:30 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Espacio lúdico pedagógico: Quilombo “Germán Patiño Ossa”

Concurso Musical

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

* 17 agrupaciones en concurso:

* Semifinales Modalidades:

-Conjunto Violín Caucano

-Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales

-Conjunto Chirimía

-Agrupación Libre

AGOSTO 18

Encuentro Académico

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Distintas formas de narrar el patrimonio del Pacífico colombiano.

Conversatorio y muestra de medios

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

*Conversatorio Yuri Buenaventura.

Muestra de expresiones tradicionales

Hora: desde las 11:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

Encuentro Académico

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

* Oralidad en la cultura del Pacífico norte.

Conversatorio y muestra musical

Clausura

Hora: desde las 2:30 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

Espacio lúdico pedagógico: Quilombo “Germán Patiño Ossa”

Concurso Musical

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

*10 agrupaciones en concurso:

* Semifinales Modalidades:

- Conjunto Violín Caucano

- Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales

- Conjunto Chirimía

-Agrupación Libre

*Concierto de ganadores 2017

*Invitado internacional: Yuri Buenaventura

¡Ya huele a Petronio! Conozca las 44 agrupaciones que a ritmo del Pacífico competirán en el festival AGOSTO 19

Muestra de expresiones tradicionales

Hora: desde las 11:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo - contiguo al Coliseo El Pueblo

Espacio lúdico pedagógico: Quilombo “Germán Patiño Ossa”

Hora: desde las 2:30 p.m.

Lugar: Coliseo El Pueblo

Espacio lúdico pedagógico: Quilombo “Germán Patiño Ossa”

Concurso Musical

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

*Mano e' Currulao - Instituto Popular de Cultura Dos marimbas una historia, homenaje a Baudilio Cuama y José Antonio Torres "Gualajo", montaje de música, danza y teatro, 150 artistas en escena.

*Gran final concurso musical 12 grupos en competencia

*Presentación Kinteto Pacífico Ensamble

*Presentación Grupo Bahía

*Premiación

AGOSTO 20

Muestra de expresiones tradicionales

Hora: desde las 11:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

Foto: archivo Colprensa