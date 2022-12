Lleven una vida correcta: el mensaje de despedida del colombiano ejecutado en China por narcotráfico

Antes de su muerte, Ismael Arciniegas se arrepintió de lo malo que hizo y le entregó su vida a Dios, a quien también agradeció por los años de vida que le dio.

"Señor, hoy te entrego la vida a ti y me arrepiento de todo lo malo que haya hecho. Señor, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de vivir por tanto tiempo. Has estado a mi lado y me has acompañado. Me has salvado la vida y me has dado oportunidades", sostuvo.

"Bueno, me despido. Voy al encuentro con Dios, para mí es un día de felicidad, no de tristeza, de alegría, tal vez, no de tristeza, ni llanto, es de alegría", afirmó.

“Yo quiero que ustedes, todos, lleven una vida correcta, no den los abusos a drogas, al alcohol, a las fuerzas mundanas. Lean a Juan, lean a Pablo, el Nuevo testamento que ellos nos enseñan a vivir correctamente", indicó.

