Lo confundieron con capo del narcotráfico e iba a ser extraditado a Argentina

Para John Jaír Piedrahíta Jaramillo salir a votar en las elecciones del 25 de octubre de 2015 se convirtió en una pesadilla. Miembros de la Sijín lo detuvieron cuando se acercó a la mesa que le correspondía para ejercer su derecho al voto porque tenía una circular roja de Interpol por ser, supuestamente, el zar de las drogas en Argentina, donde era requerido en extradición.

"Nunca he viajado a Argentina, ni a ningún país. Es más, nunca había solicitado un pasaporte. Yo no tengo pasaporte, existe un pasaporte falso", asegura el hombre.

Sin embargo, cuando lo capturaron, los agentes le mostraron una copia del supuesto pasaporte."Figuraba un hombre gordo, cachetón, según eso de estatura de 1,75, pero con mi nombre y número de cédula. Había una huella que no es la mía, se pudo constatar, y una firma rara que decía John Piedrahíta, que tampoco es la mía", relata.

John Jaír, que realmente se dedica al mototaxismo, fue llevado a un CAI de la Policía, ubicado a tres casas de su residencia en Buga, Valle del Cauca. Pese a que los policías que se encontraban en el lugar dijeron que lo conocían y que se trataba de su vecino al que saludaban todos los días, esto no sirvió de nada y no recuperó su libertad.

Después de 10 días de permanecer en la estación fue trasladado al patio de extraditables de la cárcel La Picota, de Bogotá, donde permaneció recluido casi once meses. En este lapso, el hombre se perdió los 15 años y el grado de su hija.

Tras una dura batalla jurídica, Piedrahíta recobró su libertad y la Corte Suprema de Justicia desestimó su extradición a Argentina. Ahora, el mototaxista no descarta una demanda contra el Estado.