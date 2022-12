¿Lo ha visto? Buscan a niño de 12 años que desapareció tras salir de un supermercado en Cali

El pequeño fue grabado por las cámaras de seguridad de dos establecimientos comerciales en el barrio La Primavera, oriente de la ciudad. Su familia está desesperada.

Según la familia, el pequeño, identificado como Juan Manuel Flor Perafán, llegó a una sala de internet para imprimir un trabajo del colegio.

Sin embargo, los empleados del lugar aseguran que él no entró, se quedó afuera, miró hacia varios lados y luego se fue al supermercado del frente, donde fue visto por última vez.

En el video de seguridad se ve cuando el pequeño llega a la sala de internet a las 5 y 51 minutos de la tarde del pasado martes 19 de septiembre, pero no ingresa, se queda un momento en la entrada, mira hacia la calle y luego se va.

“La niña mía lo lleva a una sala de internet para que haga una tarea, yo llevo a mi niña a otro sitio donde tenía que ir, regreso por el niño y ya no estaba”, afirmó Geovanni Flor, padre del menor.

Otro video capta al menor cuando ingresa a un supermercado ubicado sobre la calle 34 con carrera 37, frente a la sala de internet. Permanece unos pocos minutos y sale de nuevo. Fue la última vez que se le vio.

Según su papá, el niño está afectado porque su mamá viajó a otro país a buscar un mejor futuro, ante la falta de oportunidades en la capital del Valle del Cauca.

“Lleva diez meses por allá y yo creo que eso le ha afectado en este momento”, señaló el angustiado padre.

La Policía de Infancia y Adolescencia, que investiga el caso, entregó algunas recomendaciones a todos los padres de familia.

“Estar pendientes de ellos, de todos los movimientos que hacen. Si es cierto que el niño está haciendo un trabajo, si lo vamos a acompañar, si los vamos a dejar en un sitio donde va a hacer las tareas, esperarlo”, dijo la intendente Alba Norha Casanova, comandante (e) de Infancia y Adolescencia.

Al momento de la desaparición, el pequeño, quien reside en el barrio La Gran Colombia, vestía una camiseta azul de la selección Colombia y un pantalón azul.

En las próximas horas, las autoridades iniciarán el protocolo de búsqueda del menor, tras la denuncia que la familia interpuso en la Fiscalía.