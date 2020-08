“Lo he tomado con calma”: Elizabeth Loaiza revela cómo será su tratamiento contra el cáncer

Tres días después de confirmar que tiene cáncer y luego de una visita al oncólogo, la top model de Cali Elizabeth Loaiza reveló cómo será su tratamiento contra la enfermedad.

“Quiero contarles que miércoles (19), jueves (20) y viernes (21 de agosto de 2020) me empiezan quimioterapias y, de ahí, me las repiten cada 21 días”, aseguró la reconocida y querida modelo vallecaucana a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Elizabeth, quien acumula casi dos millones de seguidores en dicha red social, hizo referencia a lo que le espera en medio de la lucha que ahora emprende contra el cáncer, algo que, señaló, ha tomado con tranquilidad.

“Me acosté leyendo acerca de la caída del pelo y parece ser que, por los medicamentos tan fuertes, se me caerá muchísimo, prácticamente todo. Lo he tomado con calma”, dijo.

De hecho, la top model vallecaucana dio a entender que perder su cabello no será un gran problema para ella durante este proceso.

“Al fin y al cabo, cuando estaba chiquita siempre le pedía permiso a mis padres para ‘calvearme’ y nunca me dejaron”, anotó.

Publicidad

Por lo tanto, Elizabeth sacó a relucir un dicho que tiene y es justamente el de que “a todo lo malo, sáquele lo bueno”. Incluso, habló sobre una actividad que realizó en compañía de sus seres queridos.

“He jugado con la toalla en el baño, con una gorra y con los brazos, a taparme el pelo. Le digo a mi familia: ‘¿Cómo me veo?’ Jejeje, obvio, me dan aliento y me dicen que me veo y me veré hermosa”, afirmó la modelo, también reconocida por haber sido portada de la revista Playboy México.

Elizabeth Loaiza envió el mensaje desde el Llano, lugar a donde se fue con sus familiares, entre ellos su pareja y su hija, pues, aunque es “una mujer fuerte”, prefiere “mantener ocupada la cabeza trabajando y estar rodeada de familia”.

Tras confirmarse que tiene cáncer, Elizabeth Loaiza confesa que lo ha tomado con calma. Foto: Instagram @Elizabeth Loaiza