Lo mataron porque no pagaron su rescate y pidieron plata para entregar su cuerpo

Un grupo especial del Gaula llegó hasta la vivienda de dos de los supuestos integrantes de una banda en el Valle del Cauca, que habían secuestrado, torturado y asesinado a un comerciante.

“El día 20 de octubre desapareció mi hermano, pasado un mes recibí una llamada de un hombre que no se identificó, diciéndome que, si quería encontrar a mi hermano, debía pagar $3 millones y, si no, me harían lo mismo”, contó un familiar de la víctima.

La familia no pagó a los delincuentes por la liberación de su pariente, por lo que estos hombres asesinaron al comerciante.

Sin embargo, se pudo conocer que los secuestradores siguieron exigiendo dinero a cambio de entregar el cadáver.

Secuestrador: "Me ofreció millón quinientos y nosotros queremos son dos milloncitos, pues porque ya me debían tres".

Familiar de secuestrado: "Pero yo quiero que me digan dónde está y cuadramos lo de la plata, porque esta es una incertidumbre muy verraca".

Mientras se registraba este diálogo con el jefe de la banda, otro integrante de la organización, que ya había sido detenido, reveló la ubicación del cadáver en una fosa en el Valle del Cauca.

“A través de investigación criminal e inteligencia técnica se pudo ubicar los restos óseos de esta persona en zona rural de Sevilla”, manifestó el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía.

Ahora, los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro y homicidio.